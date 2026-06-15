Carro bate de frente com caminhão de coleta de lixo e causa trânsito na Estrada Benedito Cesário de Oliveira

Direto da redação

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão de coleta de lixo foi registrado na manhã desta segunda-feira (15) na Estrada Benedito Cesário de Oliveira, em Taboão da Serra.

Segundo informações preliminares, o veículo de passeio colidiu de frente com o caminhão. Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do acidente.

Por conta da colisão, o trânsito ficou complicado na região, causando lentidão para os motoristas que passam pelo local. A recomendação é que os condutores redobrem a atenção e, se possível, utilizem rotas alternativas.

Novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia.