Embu das Artes recebe primeira agência Correios Essencial do programa CEP para Todos

Direto da redação

Embu das Artes passou a contar com um novo canal de atendimento dos Correios. Inaugurada na última terça-feira (2), a unidade é a primeira Agência Correios Essencial (CEL) implantada no Brasil dentro do Programa CEP para Todos, iniciativa do Governo Federal voltada à inclusão social e à ampliação do acesso a serviços em áreas periféricas.

Instalada no Jardim Colégio, a agência beneficiará cerca de 5 mil moradores das comunidades Isis Cristina e Jardim Colégio, que agora terão acesso mais próximo aos serviços postais e logísticos.

A unidade oferecerá serviços como postagem e recebimento de encomendas e correspondências, envio de cartas e telegramas, logística reversa e outras soluções dos Correios. A expectativa é facilitar o atendimento à população e fortalecer o comércio local, especialmente pequenos empreendedores que utilizam serviços de entrega para seus negócios.

A implantação é resultado de uma parceria entre os Correios, a Prefeitura de Embu das Artes, o Ministério das Comunicações e o Ministério das Cidades, por meio dos programas CEP para Todos e Periferia Viva.

Durante a inauguração, representantes do Governo Federal destacaram que a iniciativa busca garantir cidadania e ampliar o acesso a direitos para moradores de regiões historicamente pouco atendidas por serviços públicos.

Além de facilitar o recebimento de encomendas e correspondências, a nova unidade contribui para a formalização de endereços nas comunidades e para a integração dos moradores aos serviços oferecidos em todo o país.

O Programa CEP para Todos faz parte do Periferia Viva e tem como objetivo reduzir desigualdades socioterritoriais em áreas urbanas periféricas. Em 2025, a iniciativa garantiu ao menos um CEP para mais de 12 mil favelas e comunidades urbanas brasileiras.

A nova agência funciona na Rua Pégaso, 294, no Jardim Colégio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.