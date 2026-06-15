Previsão indica chuva no começo da semana e frio de até 11°C em Taboão da Serra

Direto da redação

A semana em Taboão da Serra será marcada por instabilidade no início e temperaturas mais baixas nos próximos dias. A previsão indica chuva forte nesta segunda-feira (15), seguida por redução das precipitações e predomínio de muitas nuvens até o fim da semana.

Nesta segunda-feira, os termômetros variam entre 14°C e 17°C. Há previsão de chuva durante o dia e à noite, acompanhada de trovoadas. O volume acumulado pode chegar a 20,4 milímetros, com 100% de probabilidade de chuva. A umidade do ar permanece elevada, em torno de 99%.

Na terça-feira (16), o tempo segue instável, com temperaturas entre 14°C e 18°C. O sol aparece entre muitas nuvens e há possibilidade de chuva rápida durante a tarde. O acumulado previsto é de apenas 0,5 milímetro.

A partir de quarta-feira (17), o tempo começa a firmar. O dia terá sol entre muitas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 12°C e 19°C.

Na quinta-feira (18), o frio ganha força durante a madrugada e o início da manhã. Os termômetros devem marcar mínima de 11°C e máxima de 18°C, com predomínio de muitas nuvens ao longo do dia e sem previsão de chuva.

Já na sexta-feira (19), o cenário permanece semelhante, com muitas nuvens e temperaturas variando entre 11°C e 22°C, indicando uma leve elevação da máxima.

Com a combinação de alta umidade, temperaturas mais baixas e chuva nos primeiros dias da semana, a sensação de frio deve ser mais intensa, especialmente durante as manhãs e noites