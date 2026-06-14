Programa Qualifica avança em Taboão da Serra com oferta de cursos profissionalizantes

Direto da redação

Os participantes do Programa Qualifica, da Prefeitura de Taboão da Serra, passarão a contar com cursos de qualificação profissional oferecidos pelas escolas municipais do Programa Conecta. A nova etapa foi apresentada durante encontro realizado no Cemur, que reuniu mais de 800 bolsistas.

Considerado pela administração municipal como uma das principais iniciativas de inclusão social da cidade, o Programa Qualifica atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo oportunidade de trabalho, renda e capacitação profissional.

Atualmente, os bolsistas atuam em diversos setores da Prefeitura, cumprindo jornada de seis horas diárias, cinco dias por semana. Em contrapartida, recebem bolsa-auxílio de R$ 900 e cesta básica.

Com a ampliação do programa, os participantes terão acesso a cursos gratuitos em áreas com demanda no mercado de trabalho. As capacitações serão realizadas nas cinco escolas profissionalizantes do Programa Conecta: Escola de Construção Civil, Escola Pet, Escola de Tecnologia, Escola de Moda, Beleza e Estética e Escola de Gastronomia e Hotelaria.

Além da apresentação dos cursos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho levou ao evento um balcão de empregos com oportunidades em diferentes áreas, aproximando os bolsistas de possíveis vagas de trabalho.

Outra ação divulgada durante o encontro foi a Educação de Jovens e Adultos (EJA), destinada a pessoas que desejam retomar os estudos e concluir o ensino fundamental ou médio.

A Prefeitura destaca que a nova fase do Programa Qualifica busca ampliar as oportunidades de desenvolvimento profissional dos participantes, fortalecendo a inclusão social e contribuindo para a inserção no mercado de trabalho.

Para os bolsistas, a iniciativa representa a possibilidade de adquirir novas habilidades, aumentar as chances de empregabilidade e construir novas perspectivas para o futuro.