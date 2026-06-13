Taboão Magnus conquista título histórico nos Estados Unidos e leva prêmio de US$ 1 milhão

Direto da redação

O Taboão Magnus conquistou um título histórico para o esporte brasileiro ao vencer o TST (The Soccer Tournament), um dos maiores torneios de futebol 7 do mundo, realizado em Cary, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Representando o Brasil, a equipe comandada pela técnica Cris Souza superou adversários internacionais e garantiu a premiação de US$ 1 milhão destinada ao campeão.

A competição reúne anualmente equipes de diversos países, ex-jogadores profissionais, influenciadores e organizações esportivas de destaque. Conhecido pelo alto nível técnico e pelo formato dinâmico de disputa, o torneio se consolidou como uma das principais vitrines do futebol 7 mundial.

Durante toda a campanha, o Taboão Magnus demonstrou força coletiva, talento e capacidade de adaptação para enfrentar algumas das principais equipes da modalidade. A conquista ganha ainda mais relevância por marcar a participação de um projeto esportivo de Taboão da Serra em uma das competições mais prestigiadas do cenário internacional.

A técnica Cris Souza destacou a importância do feito e a responsabilidade de representar o esporte brasileiro no exterior.

“Participar do TST foi muito mais do que disputar uma competição. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Carregávamos a responsabilidade de representar o futsal brasileiro em um palco mundial. Em alguns momentos, muitos duvidaram, mas a nossa essência, os valores que construímos ao longo dos anos e a coragem das nossas atletas falaram mais alto”, afirmou.

Segundo a treinadora, a equipe precisou aprender rapidamente as características da competição para transformar a experiência em resultado.

“Vivemos dias de muita pressão, desafios e decisões importantes. Aprendemos a jogar a competição jogando. Em cada momento sentimos a presença de Deus nos guiando, nos dando força, sabedoria e serenidade para enfrentar cada obstáculo”, disse.

Cris também fez questão de destacar o desempenho das atletas e da comissão técnica.

“Minhas atletas foram simplesmente excepcionais. Demonstraram talento, entrega, união e uma força que vai além das palavras. Elas fizeram o inimaginável e mostraram ao mundo a grandeza do nosso esporte”, completou.

Além do título, a participação proporcionou visibilidade internacional ao futsal feminino brasileiro e reforçou a força de Taboão da Serra no cenário esportivo. A conquista consolida o Taboão Magnus como uma das principais referências do esporte feminino e demonstra a capacidade do clube de competir em alto nível contra equipes de diferentes países.

Ao erguer a taça nos Estados Unidos, o Taboão Magnus escreveu mais uma página histórica para o esporte nacional e levou o nome de Taboão da Serra ao topo do futebol 7 mundial.

“Que venham os próximos desafios. O melhor ainda está por vir”, concluiu Cris Souza.