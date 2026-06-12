Embu das Artes terá neste sábado (13) telão para estreia do Brasil e show gratuito de MC Guimê na Central da Copa

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Embu das Artes realiza neste sábado (13) a Central da Copa, evento gratuito que promete reunir centenas de torcedores na Praça das Artes para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira. A programação contará com telão gigante para a transmissão da partida entre Brasil e Marrocos e show do cantor MC Guimê.

Além da exibição do jogo, o público poderá aproveitar apresentações musicais e atrações voltadas para toda a família. Também estão confirmados os shows de Junior Baruc, DJ MasterXell e convidados.

Segundo a Prefeitura, a abertura do evento está prevista para as 17h. A expectativa é transformar a Praça das Artes em um grande ponto de encontro para os moradores torcerem pela Seleção Brasileira em um ambiente de festa e confraternização.

De acordo com o prefeito Hugo Prado, o show de MC Guimê foi viabilizado por meio da parceria com empresários da cidade e não contará com investimento de recursos públicos.

Serviço

Praça das Artes – Embu das Artes

Sábado, 13 de junho

Abertura às 17h

Transmissão de Brasil x Marrocos em telão gigante

Show gratuito de MC Guimê

Atrações: Junior Baruc, DJ MasterXell e convidados

Entrada gratuita