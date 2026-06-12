SIG de Taboão da Serra prende homem com pornografia infantil e material nazista em Santos

Direto da redação

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Taboão da Serra prendeu em flagrante um homem de 54 anos por armazenamento de pornografia infantil e posse de material de apologia ao nazismo. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (10), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Ponta da Praia, em Santos, no litoral paulista.

Segundo a Polícia Civil, durante as buscas os investigadores localizaram centenas de arquivos com conteúdo de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes armazenados no computador do suspeito. Além disso, foram encontrados diversos materiais relacionados à divulgação da ideologia nazista.

Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante. O computador utilizado para armazenar os arquivos foi apreendido e será submetido à perícia para aprofundamento das investigações.

De acordo com a polícia, o suspeito responderá inicialmente pelo crime de armazenamento de cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cuja pena varia de um a quatro anos de prisão, além de multa.

Ele também foi autuado por divulgação de material nazista, crime previsto na Lei nº 7.716/1989, que estabelece pena de dois a cinco anos de prisão e multa para quem fabricar, comercializar, distribuir ou divulgar conteúdos destinados à promoção do nazismo.

A investigação prossegue para identificar a origem dos arquivos encontrados e verificar a possível existência de compartilhamento do material com outras pessoas ou grupos criminosos na internet.