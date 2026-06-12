Fim de semana terá máxima de 21°C e previsão de chuva em Taboão da Serra

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra devem encontrar um fim de semana de temperaturas amenas e condições típicas de inverno, com sol entre nuvens e previsão de chuva nos dois dias.

No sábado (13), os termômetros devem variar entre 15°C e 21°C. A previsão indica sol com chuva pela manhã e diminuição das nuvens durante a tarde. À noite, o céu deve ficar com poucas nuvens. Apesar da alta probabilidade de precipitação, de 83%, o volume esperado é baixo, de apenas 0,3 milímetro.

Além do clima mais agradável, o sábado também será marcado pelo início da participação dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, competição que deve movimentar torcedores durante o fim de semana.

Já no domingo (14), o tempo fica mais instável. A temperatura varia entre 16°C e 21°C, com sol entre muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Há ainda possibilidade de trovoadas. O acumulado previsto é de 2,7 milímetros, com 81% de chance de chuva.

A umidade relativa do ar permanecerá elevada, variando entre 97% e 100%, o que pode aumentar a sensação de frio, especialmente durante as manhãs e noites.