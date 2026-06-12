Sapé e Cannab’s disputam neste sábado (13) a final do Campeonato Municipal de Futebol de Taboão da Serra

Direto da redação

A grande final do 33º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão de Taboão da Serra acontece neste sábado, dia 13 de junho, no Campo do Guaciara. Sapé FC e Cannab’s entram em campo às 14h30 para decidir quem ficará com o título da principal competição de futebol amador da cidade.

Antes da decisão, o público poderá acompanhar uma partida preliminar da categoria Sub-13, às 13h30, e uma apresentação de Dragão Chinês, marcada para as 14h20. A entrada é gratuita.

Organizado pela Prefeitura de Taboão da Serra, o campeonato teve início em 14 de março e reuniu 24 equipes de diferentes regiões do município, movimentando o esporte local ao longo dos últimos meses.

Para chegar à final, o Sapé eliminou o Estrela nos pênaltis por 9 a 8, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Já o Cannab’s garantiu a classificação ao vencer o Só Progresso por 1 a 0 na semifinal. O Estrela ficou com a terceira colocação da competição.

Serviço

Final do 33º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão

Data: sábado, 13 de junho

Local: Campo do Guaciara – Estrada das Olarias, 519, Jardim Triângulo

Programação:

• 13h30 – Jogo preliminar Sub-13

• 14h20 – Apresentação de Dragão Chinês

• 14h30 – Final: Sapé FC x Cannab’s

Entrada gratuita