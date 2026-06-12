Kidzhouse Festival anuncia terceira edição nas férias de julho e lança plataforma inédita de conteúdo infantil

Da Assessoria

O Kidzhouse Festival, considerado o maior evento infantil do Brasil, realiza sua terceira edição entre os dias 24 e 26 de julho, no Arca São Paulo, com programação das 10h às 20h e expectativa de reunir cerca de 15 mil pessoas durante os três dias de evento.

Consolidado como um dos principais projetos de entretenimento familiar do país, o festival reforça em 2026 o formato “all inclusive de diversão”, em que uma única entrada dá acesso a toda a programação, incluindo shows, atividades e experiências interativas.

O line-up reúne alguns dos maiores nomes do universo infantil e digital, como Enaldinho, Mussa, Rafa e Luiz, Kysha e Mine, MC Divertida, 3 Palavrinhas, Tiquequê e Beatles para Crianças, além de mais de 15 áreas de brincadeiras, oficinas e espaços imersivos voltados para crianças e famílias.

Além da nova edição do festival, a marca também anuncia a criação da Kidzhouse TV, plataforma inédita de conteúdo infantil no YouTube que reúne diferentes programas originais em um único ambiente seguro e pensado para toda a família.

A proposta conecta conteúdos digitais, música e experiências presenciais, ampliando o universo do Kidzhouse para além do festival. Entre os projetos estão Turma da Bola, Agrozin, Princesas de Pijama, DJ Nauta e Agora Eu Conto, formatos que também ganham experiências ao vivo dentro do próprio Kidzhouse Festival.

Com a novidade, o Kidzhouse fortalece sua expansão como ecossistema de entretenimento infantil, integrando eventos, personagens e conteúdos digitais em diferentes plataformas.