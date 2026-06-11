Bom Prato de Taboão da Serra e Embu das Artes terá cardápios temáticos da Copa do Mundo todas as sextas-feiras

Por Samara Matos, na redação
Os frequentadores das unidades do Bom Prato de Taboão da Serra e Embu das Artes poderão experimentar sabores de diferentes países durante a Copa do Mundo de Futebol. A partir desta sexta-feira (12), os restaurantes populares passarão a oferecer cardápios temáticos inspirados em nações participantes da competição.
A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo busca unir alimentação, cultura e inclusão social, levando aos usuários do programa refeições especiais e informações sobre os países homenageados. Além dos pratos temáticos, as unidades receberão decoração especial durante o período da ação.
As refeições diferenciadas serão servidas todas as sextas-feiras até o dia 17 de julho. Em Taboão da Serra, a programação começa com o Brasil. Já em Embu das Artes, o primeiro país homenageado será o Marrocos.
Entre os pratos inspirados nas culinárias dos países participantes estão baião de dois, rabada com agrião e vaca atolada, representando o Brasil; tagine marroquino de frango e chicken curry, do Marrocos; frango mexicano com pimentões, do México; goulash suíno, da Alemanha; cozido madrileno, da Espanha; lombo desfiado com molho barbecue, dos Estados Unidos; almôndegas com molho chimichurri, da Argentina; bacalhau à Brás, de Portugal; fraldinha com chimichurri uruguaio, do Uruguai; e boeuf bourguignon, da França.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, os cardápios foram elaborados para proporcionar uma experiência gastronômica diferenciada sem abrir mão da qualidade nutricional das refeições servidas pelo programa.
Atualmente, o Bom Prato oferece refeições balanceadas a preços populares. O almoço e o jantar custam R$ 1, enquanto o café da manhã é servido por R$ 0,50, contribuindo para a segurança alimentar de milhares de pessoas em todo o estado.
Programação do Bom Prato de Taboão da Serra
- 12 de junho – Brasil: baião de dois, rabada com agrião e vaca atolada.
- 19 de junho – África do Sul: cardápio inspirado na culinária sul-africana.
- 26 de junho – Alemanha: goulash suíno.
- 3 de julho – Estados Unidos: lombo desfiado com molho barbecue.
- 10 de julho – Portugal: bacalhau à Brás.
- 17 de julho – França: boeuf bourguignon.
Programação do Bom Prato de Embu das Artes
- 12 de junho – Marrocos: tagine marroquino de frango e chicken curry.
- 19 de junho – México: frango mexicano com pimentões.
- 26 de junho – Espanha: cozido madrileno.
- 3 de julho – Argentina: almôndegas com molho chimichurri.
- 10 de julho – Uruguai: fraldinha com chimichurri uruguaio.
- 17 de julho – Brasil: baião de dois, rabada com agrião e vaca atolada.