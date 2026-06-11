Bom Prato de Taboão da Serra e Embu das Artes terá cardápios temáticos da Copa do Mundo todas as sextas-feiras

Por Samara Matos, na redação

Os frequentadores das unidades do Bom Prato de Taboão da Serra e Embu das Artes poderão experimentar sabores de diferentes países durante a Copa do Mundo de Futebol. A partir desta sexta-feira (12), os restaurantes populares passarão a oferecer cardápios temáticos inspirados em nações participantes da competição.

A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo busca unir alimentação, cultura e inclusão social, levando aos usuários do programa refeições especiais e informações sobre os países homenageados. Além dos pratos temáticos, as unidades receberão decoração especial durante o período da ação.

As refeições diferenciadas serão servidas todas as sextas-feiras até o dia 17 de julho. Em Taboão da Serra, a programação começa com o Brasil. Já em Embu das Artes, o primeiro país homenageado será o Marrocos.

Entre os pratos inspirados nas culinárias dos países participantes estão baião de dois, rabada com agrião e vaca atolada, representando o Brasil; tagine marroquino de frango e chicken curry, do Marrocos; frango mexicano com pimentões, do México; goulash suíno, da Alemanha; cozido madrileno, da Espanha; lombo desfiado com molho barbecue, dos Estados Unidos; almôndegas com molho chimichurri, da Argentina; bacalhau à Brás, de Portugal; fraldinha com chimichurri uruguaio, do Uruguai; e boeuf bourguignon, da França.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, os cardápios foram elaborados para proporcionar uma experiência gastronômica diferenciada sem abrir mão da qualidade nutricional das refeições servidas pelo programa.

Atualmente, o Bom Prato oferece refeições balanceadas a preços populares. O almoço e o jantar custam R$ 1, enquanto o café da manhã é servido por R$ 0,50, contribuindo para a segurança alimentar de milhares de pessoas em todo o estado.

Programação do Bom Prato de Taboão da Serra

12 de junho – Brasil: baião de dois, rabada com agrião e vaca atolada.

baião de dois, rabada com agrião e vaca atolada. 19 de junho – África do Sul: cardápio inspirado na culinária sul-africana.

cardápio inspirado na culinária sul-africana. 26 de junho – Alemanha: goulash suíno.

goulash suíno. 3 de julho – Estados Unidos: lombo desfiado com molho barbecue.

lombo desfiado com molho barbecue. 10 de julho – Portugal: bacalhau à Brás.

bacalhau à Brás. 17 de julho – França: boeuf bourguignon.

Programação do Bom Prato de Embu das Artes

12 de junho – Marrocos: tagine marroquino de frango e chicken curry.

tagine marroquino de frango e chicken curry. 19 de junho – México: frango mexicano com pimentões.

frango mexicano com pimentões. 26 de junho – Espanha: cozido madrileno.

cozido madrileno. 3 de julho – Argentina: almôndegas com molho chimichurri.

almôndegas com molho chimichurri. 10 de julho – Uruguai: fraldinha com chimichurri uruguaio.

fraldinha com chimichurri uruguaio. 17 de julho – Brasil: baião de dois, rabada com agrião e vaca atolada.