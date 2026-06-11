Linha 4-Amarela recebe aporte de R$ 556 milhões para adequação de sistemas da extensão até Taboão da Serra

Direto da redação

A futura chegada do metrô a Taboão da Serra deu mais um passo administrativo importante. A concessionária Motiva deverá receber R$ 556,4 milhões para adequar sistemas da Linha 4-Amarela que serão necessários para a operação da extensão do ramal até o município.

A autorização foi publicada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10). O Conselho Diretor da agência aprovou a celebração do 11º termo aditivo ao contrato de concessão da Linha 4-Amarela, incluindo investimentos voltados à ampliação da infraestrutura operacional do sistema.

Os recursos serão destinados à expansão do sistema de sinalização CBTC, do Sistema de Comunicação Móvel de Voz e Dados (SCMVD) e à certificação independente de segurança. Essas adequações são consideradas fundamentais para garantir o funcionamento do novo trecho entre a estação Vila Sônia e Taboão da Serra.

O projeto de expansão prevê a construção de 3,3 quilômetros de vias e duas novas estações: Chácara do Jockey, na capital paulista, e Taboão da Serra. A obra é uma das mais aguardadas pelos moradores da região, que há anos reivindicam a ampliação da rede metroviária até o município.

Segundo a deliberação da Artesp, os investimentos autorizados fazem parte das etapas necessárias para viabilizar a operação da futura extensão. Os sistemas contemplados são responsáveis pelo controle da circulação dos trens, comunicação operacional e requisitos de segurança exigidos para o funcionamento da linha.

A extensão da Linha 4-Amarela é vista como uma importante alternativa para melhorar a mobilidade urbana de milhares de moradores de Taboão da Serra e cidades vizinhas, reduzindo o tempo de deslocamento até a capital e ampliando a integração com o sistema de transporte sobre trilhos da Grande São Paulo.