Após incêndios recorrentes na Usina, Prefeitura fecha Ecopontos e suspende Operação Cata-Bagulho temporariamente

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra anunciou o fechamento temporário dos Ecopontos do Jardim Irapuã e Jardim Record entre os dias 11 e 13 de junho. A Operação Cata-Bagulho também ficará suspensa no mesmo período. A medida foi divulgada pela Secretaria de Serviços Urbanos e Manutenção após os recentes incêndios registrados na área da Usina e problemas relacionados ao acúmulo de resíduos no local.

Segundo a administração municipal, a paralisação temporária dos serviços permitirá a realização de manutenção e adequações necessárias na área. Os atendimentos serão retomados na próxima segunda-feira, dia 15 de junho.

A decisão ocorre em meio a uma série de ocorrências registradas na Usina, localizada atrás do Ecoponto do Jardim Irapuã. Desde a madrugada de terça-feira (9), o local foi atingido por incêndios que mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros ao longo de todo o dia. No período da noite, um novo foco de fogo foi registrado, com chamas de grande proporção e intensa fumaça, visíveis de diversos pontos da cidade.

Moradores das regiões próximas relataram transtornos causados pelo forte cheiro de queimado e pela fumaça, que tomou conta de bairros vizinhos e aumentou a preocupação com a qualidade do ar.

Os incêndios acontecem enquanto a prefeitura realiza uma nova etapa da remoção do grande volume de lixo e entulho acumulado na Usina. Recentemente, a administração municipal firmou um contrato emergencial de R$ 8,4 milhões com uma empresa especializada para acelerar a retirada dos resíduos. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até oito meses.

De acordo com a prefeitura, as equipes seguem monitorando a área e adotando medidas para evitar novos focos de incêndio durante a execução dos serviços de limpeza e recuperação do local.