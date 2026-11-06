Corpo enrolado em cobertor é encontrado no porta-malas de carro abandonado em Itapecerica da Serra

Direto da redação

Um corpo enrolado em um cobertor foi encontrado dentro do porta-malas de um carro na tarde desta quinta-feira (5). O veículo, um Chevrolet Onix prata, estava abandonado desde o dia anterior na Estrada Jorge Creem, na região do Itaquaciara.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após surgir a suspeita de que havia um corpo dentro do automóvel. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o carro trancado e conseguiram visualizar a vítima pelos vidros.

Os guardas isolaram a área e aguardaram a chegada da perícia para a abertura do veículo e a realização dos procedimentos necessários. A Polícia Civil também acompanhou a ocorrência.

Informações preliminares apontam que a vítima seria um jovem de aproximadamente 23 anos e que o corpo apresentava indícios de disparos de arma de fogo. A identidade e a causa da morte ainda dependem de confirmação oficial.

A ocorrência chama atenção diante de outros casos registrados recentemente na Grande São Paulo. Entre setembro e outubro, a Polícia Civil contabilizou 20 corpos encontrados em situações investigadas como homicídio, sendo 15 na capital e cinco em municípios da região metropolitana.

Entre os registros anteriores, dois ocorreram em Itapecerica da Serra e um em Embu das Artes. Outros casos foram identificados em São Bernardo do Campo e Diadema.

Apesar das características semelhantes de algumas ocorrências, como vítimas encontradas em locais públicos e corpos envolvidos em tecidos ou sacos, a Polícia Civil informou que não há evidências de que todos os crimes tenham relação entre si.

Até o momento, não foi estabelecida ligação entre o corpo encontrado nesta quinta-feira e os demais casos. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e busca identificar os responsáveis