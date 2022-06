CPTM abre inscrições para processo seletivo de estágio para diversas áreas

Direto da redação

Começam nesta terça-feira (7) as inscrições para o processo seletivo público de estágio na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e podem ser feitas até o dia 22 de junho pelo site do CIEE neste link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/5132/detalhe

As vagas são para estudantes do Nível Técnico do curso de Eletroeletrônica com carga horária de 30 horas e bolsa-auxílio de R$ 826,56, auxílio-refeição de R$ 1.034,99 e auxílio-transporte de R$ 184,80.

Já as oportunidades para o Nível Superior são mais amplas e destinadas aos seguintes cursos: Administração de Empresas, Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação e Marketing, Design Gráfico, Direito, Engenharia de Agrimensura, Engenharia Ambiental, Engenharia de Automação, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicação, Gestão de Políticas Públicas, Gestão de Tecnologia da Informação, Informática, Jornalismo, Logística, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Secretariado, Secretariado Executivo, Tecnologia em Secretariado com carga horária de 30 horas e bolsa-auxílio de R$ 984,06, auxílio-refeição de R$ 1.034,99 e auxílio-transporte de R$ 184,80.

Após a inscrição, o candidato está apto a fazer a prova online, tendo dois minutos para responder a cada uma das questões.