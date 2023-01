Crianças e adolescentes podem se divertir no “Play nas Férias” até o fim do mês; veja como participar

Por Guilherme Oliveira sob supervisão de Renata Gomes

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUC) da Prefeitura de Taboão da Serra, em parceria com o Instituto Lince, a equipe feminina de futsal do Taboão Magnus e o colégio particular Talles de Mileto, através da Lei do Incentivo ao Esporte (LIE), realizam o projeto “Play nas Férias”.

A ação conta com várias brincadeiras, fora a prática esportiva, e é gratuita para crianças e adolescentes dos 6 aos 17 anos. As atividades acontecem em algumas escolas municipais e particulares, no período da tarde, das 14h às 16h.

De acordo com o cronograma, de 10/01 a 13/01, as atividades ocorreram na Escola Municipal Machado de Assis. Já nesta semana, de 17/01 a 20/01, o projeto acontecerá na EMEF Vinícius de Moraes, localizada na Rua Paulo Augusto de Andrade, 350, Jardim São Judas Tadeu; e na última semana do

mês, de 24/01 a 26/01, a diversão será na EMEF Armando de Andrade que fica na Rua Manoel Leite da Cunha, 70, Parque São Joaquim.

Para participar do programa, é necessário ir de roupa adequada para a realização de atividades físicas e tênis. A inscrição é no mesmo dia do evento, no local estabelecido, e é feita com o RG ou Certidão de Nascimento, também é preciso levar um comprovante de endereço.

A treinadora da equipe do Taboão Magnus, Cris Souza, explicou a importância do projeto para os alunos. “É legal e importante ver os jovens interessados e participando do projeto, conseguimos oportunizar a prática esportiva para os alunos que eventualmente não possam ter. Além do intuito social do programa, a criança e o jovem, ao participar das atividades, estarão diminuindo a vulnerabilidade social”, explicou.

“A Prefeitura de Taboão da Serra, através da SEDUC apoiou o programa. Cedemos algumas escolas municipais para que as atividades fossem realizadas de maneira efetiva. Como acontece em escolas de regiões diferentes, bastante jovens poderão participar do projeto”, explicou a secretária responsável por essa pasta, Dirce Takano.

Serviço:

Instituto Lince

E-mail: institutolincetaboao@gmail.com

Telefone: (11) 98107-8089