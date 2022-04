Daniel Bogalho se afasta da Prefeitura de Embu e será candidato a deputado estadual

Por Allan dos Reis, na redação

Apesar de ainda negar publicamente, Daniel Bogalho será candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. O Taboão em Foco confirmou nesta terça-feira (5) a informação com pessoas próximas ao político, que fará ‘dobrada’ em Taboão da Serra com Ely Santos, pré-candidata a deputada federal.

Bogalho ocupava desde janeiro de 2021 o cargo de secretário de obras no governo Ney Santos, em Embu das Artes. Ele foi candidato a prefeito em Taboão da Serra em 2020, sendo derrotado por Aprígio no segundo turno, e as eleições deste ano é o primeiro passo para iniciar a campanha de 2024, já que tem dito que sua campanha será (quase) exclusiva em Taboão.

A fonte ouvida pela nossa reportagem garante que a estratégia do prefeito Ney Santos é garantir candidaturas focadas em Itapecerica da Serra, do secretário Jones Donizete, e Embu das Artes, do chefe de gabinete pastor Marco Roberto. O intuito é garantir mais votos para Ely e também reforçar o nome para eleição daqui dois anos.

Sobre a possibilidade dele não sair candidato, a nossa fonte diz. “Está 99,99% acertado. Tiveram várias reuniões e em breve vão anunciar publicamente”, garante.

FIM DOS ACORDOS

A candidatura do Daniel Bogalho vai expor dois problemas políticos em Taboão da Serra. O primeiro deles é que o político havia garantindo ao ex-prefeito Fernando Fernandes, que não seria candidato contra a deputada Analice Fernandes. Eles, inclusive, tiveram encontro há menos de um mês onde esse compromisso foi ratificado.

O segundo problema será a relação entre os prefeitos Ney Santos e Aprígio, onde – também – havia um acordo de ‘dobrada’ entre Eduardo Nóbrega, o candidato a estadual do governo, e Ely Santos, a candidata a federal do Ney Santos.