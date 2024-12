Defesa Civil Alerta: novo sistema gratuito de avisos de desastres via celular entra em operação

Direto da redação

O governo federal inaugurou nesta quarta-feira (4) o Defesa Civil Alerta, um sistema inovador para o envio de alertas de emergência diretamente aos celulares em áreas de risco. O serviço será gratuito e não exige cadastro, tornando-se uma ferramenta essencial para prevenir tragédias em regiões com vulnerabilidade a enchentes, deslizamentos e outros desastres naturais.

Como funciona o Defesa Civil Alerta?

Coordenado pela Defesa Civil Nacional em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o sistema utiliza a tecnologia Cell Broadcast para enviar mensagens em tempo real a celulares conectados a redes 4G e 5G na área afetada.

O alerta será acompanhado por:

-Avisos sonoros mesmo se o aparelho estiver no modo silencioso;

-Vibração e bloqueio momentâneo da tela, garantindo a visibilidade da mensagem;

-Informações sobre riscos e instruções de segurança, como locais de evacuação e pontos seguros.

O serviço também atenderá turistas e estrangeiros presentes na área de risco, reforçando sua abrangência e eficácia.

Enquanto o Defesa Civil Alerta será ativado exclusivamente em casos de emergências extremas, os moradores de São Paulo podem complementar as notificações do sistema enviando o CEP para o número 40119, para receber alertas locais por SMS. Além disso, há um canal no WhatsApp da Defesa Civil disponível para informações mais amplas e atualizações climáticas.

Primeiros testes em São Paulo

O sistema foi testado inicialmente na Vila Sahy, em São Sebastião (SP), uma área historicamente vulnerável a deslizamentos e enchentes. A tecnologia demonstrou alta eficiência ao ser integrada às ações de prevenção da Defesa Civil, com previsão de expansão para outras regiões do Brasil em 2025.

Por que o Defesa Civil Alerta é importante?

Com desastres naturais cada vez mais frequentes e intensos, o Defesa Civil Alerta é uma resposta direta à necessidade de uma comunicação mais rápida e abrangente em situações de risco. O objetivo é salvar vidas, permitindo que as pessoas tenham tempo suficiente para se protegerem e minimizarem os impactos de tragédias iminentes.

Fique atento aos alertas e, em caso de emergência, siga as orientações para garantir sua segurança e a de sua família.