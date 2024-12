Taboão, Embu e Itapecerica recebem certificação por combate à transmissão vertical de HIV e sífilis

Por Samara Matos, na redação

Os municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra estão entre os 21 municípios do estado de São Paulo reconhecidos pelo Ministério da Saúde com selos de certificação pela eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis. A entrega aconteceu na última sexta-feira (29), como parte dos esforços nacionais para atingir as metas de saúde pública estabelecidas para 2030.

Destaque regional

Taboão da Serra foi certificado com o Selo Prata de Boas Práticas pela eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis.

Embu das Artes recebeu o mesmo reconhecimento pela eliminação do HIV.

Itapecerica da Serra também foi certificada com o Selo Prata pelo combate à transmissão vertical de HIV.

Impacto e reconhecimento nacional

No Brasil, 151 municípios acima de 100 mil habitantes já foram certificados, além de 19 estados com 10 selos estaduais. A certificação reflete os parâmetros estabelecidos pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), colocando o país em destaque na luta contra a transmissão vertical dessas doenças.

A meta para 2025 é ainda mais ambiciosa: o Brasil pretende solicitar à Opas/OMS o reconhecimento como país livre da transmissão vertical de HIV.

O que é a transmissão vertical?

A transmissão vertical ocorre quando doenças como HIV, sífilis ou hepatite B são passadas da mãe para o bebê durante a gestação, parto ou amamentação. A certificação atesta a eficácia de programas de saúde pública voltados à eliminação dessas transmissões, garantindo maior segurança para mães e bebês.