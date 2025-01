Dois atletas nascidos em Taboão da Serra disputam a Copa SP

Direto da Redação

Começou no dia 2 de janeiro a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de futebol para jovens de até 20 anos. E, Taboão da Serra, cuja cidade ficou fora das sedes mais uma vez, tem pelo menos dois atletas disputando o torneio por Corinthians e Monte Roraima.

Com passagem pelo time principal, o atacante Luiz Fernando estreou como titular na vitória por 3 a zero contra o Gazin Porto Velho. Ele renovou o contrato com o Corinthians recentemente e deve ser aproveitado no time que tem Memphis e Yuri Alberto. “Muito feliz em poder ajudar a equipe com uma assistência”, postou.

Outro taboanense que disputa a Copinha é o zagueiro Enzo Dias, do Monte Roraima. A equipe estreou com derrota por 3 a 1 para o Ibrachina.

A Copa SP é o principal torneio do país na categoria sub-20 e revela craques que vão brilhar nos principais campeonatos do Brasil e do Mundo em breve.