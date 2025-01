‘Revelamos’ mais quatro jogadores de Taboão da Serra que disputam a Copa São Paulo

Direto da Redação

Após a publicação de que dois atletas de Taboão da Serra disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025, os seguidores do Taboão em Foco ‘revelaram’ mais quatro destaques, que representam a nossa cidade por diferentes times e com possibilidade de brilharem no futebol brasileiro e mundial.

O zagueiro Cauã Tavares, titular do Oeste Barueri, entrou em campo em duas partidas, tendo um empate e uma goleada de 6 a zero. O próximo jogo será contra o Palmeiras. No São Paulo temos, o também zagueiro, Andrade (Pedro Drozina), que enfrentou e ganhou do Serra Branca (PB) e do Picos (PI).

Na Inter de Limeira (SP), o destaque taboanense é o atacante Luiz Antonio. A equipe entrou em campo duas vezes, perdendo para o Fluminense e o Linense. Já na Juventus, o destaque é o meio-campista Felipe Lima, que se recupera de lesão, mas será relacionado na próxima partida.