Cris Souza, técnica do Taboão Magnus, recebe pela segunda vez o título de Melhor Treinadora de Futsal Feminino do Mundo

Por Geovanna Matos, na redação

A técnica do Esporte Clube Taboão Magnus, Cris Souza, foi eleita nesta terça-feira (7) a Melhor Treinadora de Futsal Feminino do Mundo de 2024 pelo prêmio Futsal Planet Awards. Ela já havia conquistado o mesmo prêmio em 2020, consolidando-se como uma das maiores referências na modalidade.

Cris Souza é conhecida pelo seu trabalho no futsal feminino na cidade de Taboão da Serra. Sob seu comando, o E.C Taboão Magnus já conquistou cinco títulos da Copa do Brasil de Futsal, seis títulos do Campeonato Paulista de Futsal, dois títulos da Taça Brasil, além de um título da Supercopa de Futsal e um título da Libertadores de Futsal Feminino.

Reconhecida por sua visão estratégica, Cris também se destaca por seu trabalho na formação de atletas, promovendo a inclusão e o desenvolvimento da modalidade em categorias de base. Acima de tudo, o trabalho de Cris é voltado para ampliar o espaço das mulheres no esporte, especialmente no futsal, garantindo que as jogadoras tenham acesso a equipamentos de qualidade e estruturas adequadas. Sua influência transcende as quadras, abrindo caminhos e se tornando inspiração para futuras treinadoras de futsal.