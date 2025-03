MC Daniel, de Taboão da Serra, estreia como ator em Novela do SBT

Por Samara Matos, na redação

O cantor MC Daniel, um dos maiores nomes do funk paulista, deu um grande passo em sua carreira ao estrear como ator na novela “A Caverna Encantada”, exibida pelo SBT. Natural de Taboão da Serra, cidade que sempre o apoiou, o artista levou seu carisma dos palcos para as telinhas, mostrando sua versatilidade e ampliando ainda mais sua influência no cenário cultural.

A participação de MC Daniel foi ao ar no dia 5 de março, onde ele interpretou a si mesmo. Na trama, o cantor contracena com a atriz Clarice Niskier, que dá vida à personagem Norma, uma diretora de escola que precisa decidir entre retornar ao mundo da música ou continuar com sua carreira administrativa. A cena, marcada por autenticidade, foi um marco na carreira do artista, que surpreendeu ao se aventurar em uma nova área da mídia.

Em entrevista, MC Daniel revelou a emoção de atuar pela primeira vez. “Foi uma experiência única. Desde criança, sempre gostei de imitar personagens, fazer vozes e até mesmo personagens de desenho. A atuação foi um desafio novo, mas a música, com suas apresentações ao vivo e publicidade, me preparou para lidar com textos e roteiros. Estou adorando essa nova fase”, comentou.

Além da atuação, MC Daniel segue em grande fase no universo musical. O cantor agora também é sócio da Lyons Produtora, localizada em sua cidade natal, Taboão da Serra. A produtora, que visa lançar novos talentos no cenário musical, tem grandes perspectivas de crescimento, com um faturamento estimado de R$ 10 milhões para 2025.

A estreia de MC Daniel na novela do SBT é apenas mais um passo em sua carreira, mostrando a todos que o talento vai além dos palcos. Sua jornada é motivo de orgulho para Taboão da Serra, que acompanha de perto o sucesso do artista em suas diversas empreitadas, seja na música, seja agora na atuação.