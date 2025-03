Calorão Continua: Temperatura em Taboão pode ultrapassar 30°C neste fim de semana

Direto da redação

Os próximos dias serão marcados por calor e pancadas de chuva em diversos momentos. Nesta sexta-feira (07), o dia começa com sol e aumento de nuvens, mas no período da tarde há previsão de pancadas de chuva com trovoadas. À noite, o tempo volta a ficar aberto, com algumas nuvens. As temperaturas variam entre 20°C e 32°C, e a umidade do ar pode chegar a 93%.

No sábado (08), o cenário será parecido: sol durante a manhã, seguido por pancadas de chuva à tarde. As temperaturas sobem um pouco mais, chegando a 33°C. No domingo (09), o sol aparece entre muitas nuvens, com névoa ao amanhecer e tempo firme à noite.

Mesmo com as chuvas previstas, o calor continua predominando. Quem for sair deve se preparar para mudanças rápidas no tempo e levar um guarda-chuva para evitar surpresas.