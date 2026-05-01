Festa do Peão de Itapecerica da Serra 2026 divulga datas dos shows com Henrique e Juliano e Zé Neto & Cristiano; veja programação

Por Samara Matos, na redação

A Festa do Peão de Itapecerica da Serra 2026 já tem data e programação confirmadas. O evento será realizado entre os dias 3 e 11 de julho e promete reunir grandes nomes da música em uma das maiores festas do gênero na Grande São Paulo.

Com 46 anos de tradição, a festa acontecerá em Itapecerica da Serra e deve atrair milhares de pessoas ao longo dos dias de programação.

Shows confirmados

Entre os destaques já divulgados estão artistas consagrados do cenário nacional:

03 de julho : Menos é Mais e Gustavo Mioto

: e 04 de julho : Leonardo

: 08 de julho : Natanzinho Lima e Rey Vaqueiro

: e 09 de julho : Pablo e Toque Dez

: e 10 de julho : Henrique e Juliano

: 11 de julho : Zé Neto & Cristiano e Filho do Piseiro

: e

A programação reúne estilos que vão do sertanejo ao pagode e piseiro, ampliando o público do evento.

Estrutura e expectativa

A organização promete uma estrutura completa, com arena, praça de alimentação e espaços voltados ao conforto e segurança do público. Além dos shows, a festa mantém a tradição do rodeio, marca registrada do evento.

Considerada uma das maiores festas do peão da região, a edição de 2026 chega com alta expectativa de público e impacto econômico para a cidade.

Lançamento e vendas

O lançamento oficial já foi iniciado nas redes sociais, com expectativa de divulgação dos detalhes sobre ingressos nos próximos dias.

A contagem regressiva já começou e a edição deste ano deve reforçar o evento como um dos principais do calendário cultural da região.