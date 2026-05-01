Festa do Peão de Itapecerica da Serra 2026 divulga datas dos shows com Henrique e Juliano e Zé Neto & Cristiano; veja programação

Por Samara Matos, na redação
A Festa do Peão de Itapecerica da Serra 2026 já tem data e programação confirmadas. O evento será realizado entre os dias 3 e 11 de julho e promete reunir grandes nomes da música em uma das maiores festas do gênero na Grande São Paulo.
Com 46 anos de tradição, a festa acontecerá em Itapecerica da Serra e deve atrair milhares de pessoas ao longo dos dias de programação.
Shows confirmados
Entre os destaques já divulgados estão artistas consagrados do cenário nacional:
- 03 de julho: Menos é Mais e Gustavo Mioto
- 04 de julho: Leonardo
- 08 de julho: Natanzinho Lima e Rey Vaqueiro
- 09 de julho: Pablo e Toque Dez
- 10 de julho: Henrique e Juliano
- 11 de julho: Zé Neto & Cristiano e Filho do Piseiro
A programação reúne estilos que vão do sertanejo ao pagode e piseiro, ampliando o público do evento.
Estrutura e expectativa
A organização promete uma estrutura completa, com arena, praça de alimentação e espaços voltados ao conforto e segurança do público. Além dos shows, a festa mantém a tradição do rodeio, marca registrada do evento.
Considerada uma das maiores festas do peão da região, a edição de 2026 chega com alta expectativa de público e impacto econômico para a cidade.
Lançamento e vendas
O lançamento oficial já foi iniciado nas redes sociais, com expectativa de divulgação dos detalhes sobre ingressos nos próximos dias.
A contagem regressiva já começou e a edição deste ano deve reforçar o evento como um dos principais do calendário cultural da região.