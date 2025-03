Prefeitura de Itapecerica da Serra implanta vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com TEA

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra, por meio da Secretaria de Trânsito e Transporte, deu início à implantação de vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida, que visa garantir mais acessibilidade e inclusão, já disponibilizou três vagas em pontos estratégicos da cidade: na frente do shopping, na Avenida XV de Novembro; na Major Teles, ao lado da Praça João Pessoa; e no Largo da Matriz, próximo à Igreja Matriz.

Além das vagas, a sinalização no solo foi feita, juntamente com a instalação de placas indicativas. A ação é respaldada pela Lei Municipal nº 3.094/24, aprovada recentemente, que reconhece as pessoas com TEA como pessoas com deficiência para fins legais, garantindo seus direitos de acesso a vagas especiais, mesmo que as dificuldades de locomoção estejam relacionadas a questões sensoriais.

O secretário de Trânsito e Transporte, Adalberto Dias, alertou que “motoristas que desrespeitarem essas vagas estarão sujeitos a penalidades por cometerem infração de trânsito”. A medida é fruto do Projeto de Lei Nº 1.684/2024, de autoria do vereador Allan Dias, atual vice-prefeito, e reforça o compromisso da cidade com a inclusão social e respeito aos direitos das pessoas com TEA.