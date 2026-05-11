Dupla é presa pela GCM após roubo de aliança e perseguição com motos adulteradas em Taboão da Serra

Direto da redação

Dois homens foram presos pela Guarda Civil Municipal na manhã da última sexta-feira (8) após um roubo seguido de perseguição em Taboão da Serra. A ocorrência terminou com apreensão de arma de fogo, dinheiro, celulares e duas motocicletas com placas adulteradas.

De acordo com informações, equipes da GCM receberam alerta sobre dois suspeitos que estariam realizando roubos na região do Parque Assunção utilizando motocicletas. Após deixarem o município, os homens retornaram para Taboão da Serra e passaram a ser acompanhados pelas viaturas na Avenida Taboão da Serra.

Durante a perseguição, um dos suspeitos seguiu em direção ao Viaduto Paulo Ayres e acabou se entregando. O outro caiu da motocicleta próximo à Padaria Belas Artes, tentou fugir a pé, mas foi detido logo em seguida.

Com um dos presos, os agentes localizaram um revólver calibre .38 com cinco munições, além de dinheiro, celulares e objetos suspeitos de serem produtos de roubo. As duas motocicletas utilizadas pela dupla estavam com placas adulteradas.

Uma mulher relatou que caminhava com o cachorro quando foi abordada por um criminoso em uma motocicleta, que simulou estar armado e exigiu a entrega de sua aliança.

Imagens do sistema de monitoramento da cidade auxiliaram na identificação e localização dos suspeitos. A dupla foi encaminhada ao distrito policial e permaneceu presa à disposição da Justiça, devendo responder por roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.