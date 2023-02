Dupla George Henrique e Rodrigo é uma das atrações do Festival Solidário de Taboão da Serra

Direto da redação

Nesta quinta-feira, 16/02, inicia o Festival Solidário de Taboão da Serra com diversas atrações musicais, na Arena Multiuso. A entrada para cada dia do evento consiste na doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal. Os ingressos podem ser trocados nos postos de arrecadação ou diretamente no local – Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521, Jardim Record. O espaço estará aberto a partir das 13h e a previsão para o início dos shows é às 18h.

O Festival Solidário, que segue até 19/02, é realizado pela GSS Shows e Eventos com apoio da Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Cultura e Turismo, em celebração aos 64 anos do município.

Uma das grandes atrações do primeiro dia de evento é a dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo que gravou o sucesso “Vai lá em casa hoje” com a saudosa Marília Mendonça. Com músicas como “Cuida da sua vida” e “Álibi”, os cantores prometem animar o público que irá à Arena Multiuso.

Outra grande atração do dia 16/02, é o Samprazer, que tocará muito samba e pagode. O grupo taboanense é formado por Renato Marinho, Junior Bolacha, Rapha dy Souza e Nassor Alvim.

Também se apresentam nesta quinta-feira o dono do hit “Sou vitorioso”, o MC Lele JP; os funkeiros Negonojo, MC Maatheus MT e MC TooM, além de DJ Nando e DJ Martini.

Além das atrações musicais, o público contará com barracas para compra de comidas e bebidas.

O Festival Solidário de Taboão da Serra conta com patrocínio das empresas Di Gaspi, Da Terrinha Alimentos, Ótica Super Visão, Espaço Neiva e Shark Energy Drink, sendo o diretor de eventos Lico, o diretor de produção Vitão, a direção geral de Gilmar Santana, produção geral de Amigão Dorto e XX Assessoria e Marketing.

Serviço

Festival Solidário 64 anos de Taboão da Serra

Dias 16, 17, 18 e 19/02, a partir das 13h | Shows a partir das 18h

Local: Arena Multiuso – Estrada Tenente José Maria da Cunha, Jd. Record

Entrada: 1 kg de alimento não perecível (exceto sal)

Programação de shows:

Quinta-feira – 16/02 – George Henrique e Rodrigo – Samprazer – MC Lele JP – MC Negonojo – MC Maatheus MT – MC TomM – DJ Nando – DJ Martini

Sexta-feira – 17/02 – Lauana Prado – Delluka Vieira – Hilary Ribeiro – MC Chris – MC Santana – MC PHS – DJ Martini – DJ Daan

Sábado – 18/02 – Evelyn Duarte – Thiago Prado – Laryssa e Fernando – Trio Virgulino – Verdadeira Paixão – MC Mirella – DJ Martini

Domingo – 19/02 – Bruninho e Davi – Felipe Ferraz – Paula Falcão – Bateria Ritmão Gaviões da Fiel – MC Richão – MC RS – DJ Martini

Pontos de troca antecipada de ingressos:

Di Gaspi

Loja 1 – Estr. Kizaemon Takeuti, 2.977, Pq. São Joaquim – Taboão da Serra

Loja 2 – Estr. de Itapecerica, 12.520, Jardim Dom José – São Paulo

Loja 3 – Estr. de Itapecerica, 3.897, Vila Maracanã – São Paulo

Atende – Unidade I

Elizabetta Lips, 55, Jd. Bontempo

Atende – Unidade II

Estr. Kizaemon Takeuti, 1.987, Pirajuçara

Fundo Social de Solidariedade

Marechal Floriano Peixoto, 242, Jd. Saporito

CRAS Clementino

Estr. Kizaemon Takeuti, 1.145, Jd. Maria Luiza

CRAS Monte Alegre

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 247, Jd. Santa Terezinha

CRAS Pirajuçara

Jurandir Cabelho, 452, Pq. Jacarandá

CRAS Saporito

Zeicy Aparecida Nogueira Batista, 39, Jd. Record

CRAS Scândia

Guilherme Busto, 130, Jd. Scândia

CRAS Trianon

Rodrigues Alves, 29, Jd. Mafalda

CRAS Vila Sônia

Elza Feres, 360, Vila Sônia do Taboão

CRAS Vila Indiana

R.Brazilina Beu, 55, Vila Indiana