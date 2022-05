Em fase teste: Novo ônibus Vai-Vem conectará Taboão da Serra à linha 4-Amarela do metrô

Direto da redação

Os testes com os ônibus articulados Vai-Vem, que farão o trajeto do novo terminal Taboão da Serra até a estação Vila Sônia do metrô (linha 4-Amarela) já começaram.

O objetivo é verificar quais são os melhores percursos, horários de circulação e o tempo que os veículos levarão de um ponto ao outro. O terminal dos ônibus Vai-Vem que está sendo construído no Largo do Taboão, na Rua João Santucci, está na fase final da obra, com previsão de entrega para este mês.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, José Vanderlei dos Santos, a parte mais pesada do trabalho já foi feita, faltam apenas detalhes a serem ajustados antes da inauguração. “Taboão da Serra esperou por muitos anos. Muitas promessas chegaram aos olhos dos nossos munícipes de que um dia nós teríamos um metrô aqui. Não chegou o metrô de trilhos, por enquanto, mas sobre rodas já é verdade, já é uma realidade”, afirmou.

O prefeito Aprígio destacou o trabalho do Governo Municipal. “Sabemos o quanto o Metrô de Taboão da Serra é esperado por todos os moradores. Por isso, continuaremos cobrando para que a estação Largo do Taboão saía do papel e seja construída. Enquanto isso, a população poderá utilizar os ônibus Vai-Vem, cuja rápida instalação do terminal é uma das conquistas da nossa administração. Além de facilitar os deslocamentos, a chegada desse terminal ajudará muito no desenvolvimento de toda a nossa região”, declarou.

No projeto inicial, 13 ônibus realizarão o percurso do Largo do Taboão até o Metrô Vila Sônia, com a estimativa de tempo de 14 minutos. A previsão do Metrô é transportar, em média, 3.000 pessoas/hora e o descolamento será feito sem custo adicional aos usuários.