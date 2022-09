Empréstimo de R$ 70 milhões vai viabilizar a nova Prefeitura de Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

Após decretar desapropriação da ‘antiga’ Niasi para construção da nova Prefeitura de Taboão da Serra, o prefeito Aprígio recebeu a autorização da Câmara Municipal nesta segunda-feira (13) para pedir empréstimo de até R$ 70 milhões. Esse valor será utilizado para compra do terreno e toda reforma do local, na rua Pedro Mari.

Ainda sem dar detalhes do projeto, Aprígio defende que o município precisa de um local maior. E que abrigue todas as secretarias, hoje espalhadas em prédios alugados pela cidade. Concretizada a compra, Taboão da Serra vai economizar mais de 300 mil reais com aluguéis.

“Só vou fazer se for local bom, bem localizado, fácil acesso e seja vantajoso para a gente receber com muito conforto a população que precisa da Prefeitura e dar boas condições de trabalho para os funcionários da Prefeitura”, disse Aprígio, há poucos dias.

BOM NEGÓCIO

O prefeito Aprígio tem sido elogiado nos bastidores, incluindo opositores, por conseguir comprar a área no valor muito abaixo do mercado. Numa pesquisa rápida por sites do mercado imobiliário, o local estava à venda por mais de R$ 110 milhões.