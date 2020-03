Escolas públicas em Taboão da Serra vão fechar por 15 dias em precaução ao coronavírus

Bom dia a todos, hoje é sábado dia 14 de março.Eu gostaria de avisar as famílias taboanenses que vamos seguir as determinações do governo do Estado, sobre o Coronavírus.Vamos suspender gradualmente as aulas na rede municipal.Dia 23 as escolas estarão fechadas, porém quem tiver como deixar seus filhos em casa, pode começar a fazer, a partir desta segunda-feira, dia 16.Os alunos não ficarao com falta.Importante frisar que os alunos não devem ficar na casa dos avós, porque eles são pessoas mais vulneráveis ao coronavírus.Hoje estamos também fazendo 4 mutirões na área de saúde.-Mutirão de Oftalmo, no Centro de Especialidades,-Mutirão de imagem, no Centro de Referência da Mulher, -Mutirão de Consultas,na UBS Silvio Sampaio,e um Mutirão de castração, no Centro de ZoonosesAntes do paciente ser atendido ele está passando por uma triagem para relatar sobre seu estado de saúde, no sentido de detectarmos quadros, relacionados ao coronavírus, para evitar o contato com outras pessoas.Segunda-feira nosso Comitë de Prevenção ao Coronavírus, se reunira, para seguirmos as determinações da Secretaria de Saúde do Estado.Com calma, inteligência e prevenção vamos vencer o Coronavírus