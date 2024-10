Etec de Embu das Artes abre inscrições para processos seletivos de professores

Direto da redação

A Escola Técnica Estadual de Embu (Etec), em Embu das Artes, anunciou a abertura de inscrições para três novos Processos Seletivos, que têm como objetivo formar cadastro reserva para o cargo de Professor de Ensino Médio e Técnico, por tempo determinado.

De acordo com os editais, as oportunidades são para os componentes curriculares de:

Edital Nº 241/21/2024: Arte(s) (BNC/BNCC/ETIM/MTec/EM com Ênfases) (Administração Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrado)).

Edital Nº 241/22/2024: Educação Física (BNC/BNCC/ETIM/MTec/EM com Ênfases)(Administração Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrado)) .

Edital Nº 241/23/2024: Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional (Base Nacional Comum/ ETIM / MTec)(Administração Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrado)).

Pode concorrer candidato com licenciatura ou equivalente, acompanhado do diploma de curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior que permitiu a formação docente.

Quando admitidos, a carga horária mensal dos profissionais estará sujeita a variação de acordo com as normas internas do CEETEPS que disciplinam a atribuição de aulas, não podendo ultrapassar o limite de 200 horas. O valor da hora-aula prestada é de R$ 21,40.

Para participar

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 8 de novembro de 2024 até as 23h59 do dia 22 de novembro de 2024, no site do Centro Paula Souza.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio das seguintes etapas: prova de títulos; e prova objetiva de habilidades operacionais ou técnicas.

A admissão por estes Processos Seletivos será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e legislação complementar. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

Validade

O prazo de validade dos Processos Seletivos será de um ano, a partir da data da publicação da homologação em DOE, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Diretor da Unidade de Ensino.