Campanhas de Aprígio e Engenheiro Daniel voltam às ruas com caminhada pela paz e publicidade de rua

Direto da Redação

Três dias após o atentado a tiros, que feriu o prefeito Aprígio na tarde da última sexta-feira, as duas campanhas – que haviam paralisados suas ações de rua – voltam a realizar ações em busca de votos a menos de uma semana do segundo turno, que acontece domingo (27).

O candidato Engenheiro Daniel (União Brasil) havia anunciado a paralisação da campanha até “a prisão” dos criminosos que atiraram contra o prefeito. No final de semana, suas bandeiras não foram colocadas nas ruas do município. Porém, nesta segunda (21), as ruas estão lotadas de material de campanha.

Já a campanha do Aprígio (Podemos), que continua internado, convocou “Marcha” para essa segunda-feira, a partir das 18h, para demonstrar apoio ao político na reta final. O ponto de encontro é no local em que o veículo foi alvo dos tiros. No convite à imprensa, eles afirmam que a proposta é “demonstrar apoio à recuperação do prefeito Aprígio e suporte aos seus familiares, além de protestar contra o ato de violência”, diz.