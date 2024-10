Polícia prende suspeito pelo ataque contra Prefeito Aprígio

Direto da redação

Na tarde desta segunda-feira (21), a Polícia Civil anunciou a prisão de um suspeito envolvido no ataque ao prefeito Aprígio (Podemos). O incidente ocorreu enquanto o prefeito se dirigia a uma entrevista coletiva.

Além da prisão, a polícia encontrou outros veículos relacionados ao caso. Três integrantes do grupo já tiveram prisões decretadas, incluindo um homem que ajudou na fuga, utilizando um carro Siena verde. Um Citroën também foi apreendido como parte da investigação.

A arma utilizada no ataque foi identificada como uma AK-47, calibre 762. Segundo o delegado Hélio Bressan, um dos atiradores já foi preso na tarde de hoje, e o homem que auxiliou na fuga também foi identificado.

O suspeito preso negou envolvimento, afirmando: “Não fui eu, não tenho nada a ver com isso. A única coisa é que estava com o carro, que era suspeito, mas não há provas contra mim.” Ele estava no veículo que participou da fuga após o ataque.

As investigações continuam em andamento para apurar as motivações por trás do ataque e identificar possíveis mandantes. A polícia, no entanto, ainda não consegue determinar se o ataque teve motivação política.