Expo CIEE 2022 oferece mais de 16 mil vagas de estágio

A Expo CIEE Virtual 2022, que inicia na próxima segunda-feira, 12, das 8h às 19h, contará com mais de 16 mil vagas de estágio e aprendizagem em todo país. O evento acontece até o dia 16 de setembro.

A edição deste ano já conta com mais de 30 mil inscritos e os interessados devem realizar a inscrição gratuita no portal: www.expociee.com.br.

Para os visitantes da Expo CIEE Virtual que estão em busca de vagas de estágio, serão ofertadas ao menos 12 mil oportunidades ao longo do evento gratuito. Para participar é necessário possuir vínculo com uma instituição de ensino e a idade mínima é de 16 anos.

Para concorrer às oportunidades, os visitantes devem acessar o estande Universo CIEE. No espaço será possível tirar dúvidas, realizar o cadastro no banco de dados do CIEE e conhecer outras iniciativas da instituição.

Já aqueles que desejam entrar no programa de aprendizagem, poderão concorrer a uma das 4 mil vagas disponíveis no evento. Para se tornar um aprendiz é necessário ter entre 14 e 24 anos incompletos, cursar o ensino fundamental, médio, ou já ter concluído os estudos.

Palestras da Expo CIEE

Os inscritos terão acesso a mais de 20 palestras com gestores, pesquisadores e profissionais que irão abordar temas como finanças, previdência, preparo de currículos, empreendedorismo , desenvolvimento de ideias e projetos, transformação social e profissões do futuro.

O participante que assistir a pelo menos 60% do conteúdo terá direito a certificado.

