Faculdade Anhanguera Taboão oferece cursos de férias gratuitos

Profissionais que querem aprimorar seu desempenho, para receber destaque e conquistar melhores posições no mercado de trabalho, estão em constante busca de atualização de seus currículos. Ciente dessa necessidade, a Faculdade Anhanguera Taboão oferece cursos gratuitos nas férias, entre os dias 22 a 25 de julho.

O objetivo é oferecer qualificação profissional para a população e abrir as portas da Instituição a pessoas interessadas pelo universo acadêmico. Os módulos acontecem no período noturno, com curta duração (um dia de aula). Os temas abordados são das áreas de Nutrição, Marketing, Psicologia, Fisioterapia, Educação Física, entre outras.

“Temos a responsabilidade, como Instituição de Ensino, de contribuir de forma eficiente com a população na oferta de capacitação de qualidade e propondo discussões relevantes para a carreira profissional”, afirma o diretor da Anhanguera de Taboão da Serra, Prof. Bruno Dias. “Iremos alcançar estudantes, ex-alunos e a comunidade externa para apoiar na transformação social e mercadológica da região”, completa.

Os cursos acontecem de forma presencial na unidade de Taboão. Os interessados devem ter concluído o ensino médio para participação dos cursos e se inscreverem previamente. Após a conclusão das aulas, será emitido um certificado digital.

SERVIÇO:

CRONOGRAMA TABOÃO

22/07 – 19h: Construção de pré-projetos e elaboração de relatórios psicológicos

23/07 – 19h: A carreira de um personal trainer de sucesso

23/07 – 19h: A arte de falar em público

24/07 – 19h: Avaliação e interpretação de exames bioquímicos

25/07 – 19h: Abordagem fisioterapêutica no cuidado ao idoso

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 199 (atual Avenida Aprígio Bezerra da Silva) – Centro, Taboão da Serra