Governo do Estado realiza reunião pública nesta quarta (17) para falar de obras do metrô em Taboão da Serra 

Por GJ, direto da Redação

O Governo do Estado de São Paulo promove nesta quarta-feira, 18h, uma reunião pública no Jardim Maria Rosa (17) para falar dos avanços das obras do metrô que chegará a Taboão da Serra. O objetivo é apresentar o Relatório Ambiental Preliminar (RAP), mais uma etapa do projeto para a construção da nova estação.

O RAP é um estudo com teor técnico com o objetivo de verificar a viabilidade ambiental do empreendimento. Ou seja, é uma etapa fundamental de uma obra grande e estrutural, assim como é uma estação do metrô.

Para acessar o estudo completo, com mais de 500 páginas, clique aqui.

Metrô em Taboão da Serra – A primeira estação fora da capital

Com as duas novas estações, Chácara do Jockey e Taboão da Serra, a Linha 4-Amarela terá 13 estações ao longo de 16,1 km, ligando nossa cidade até a região central, a Estação da Luz. Em evento realizado em 10 de junho, que marcou a assinatura do aditivo para estudos de viabilidade e dos projetos executivos da extensão, o governador Tarcísio de Freitas prometeu o metrô até 2028.

“Taboão da Serra será a primeira cidade da região metropolitana a ser alcançada pelo metrô. Assinamos o aditivo para um pouco mais de 3 km de obras. Estamos falando de 3,4 bilhões de investimentos. A gente começa imediatamente a fazer as desapropriações. Em agosto a gente vai estar com o projeto executivo concluído e a ideia é que em dezembro a gente já inicie as obras, que devem ser concluídas em 2028. E em 2028 a gente já comece as operações entre a Vila Sônia e Taboão”, diz Freitas.

SERVIÇO:

Reunião Pública da Extensão da Linha-4 Amarela

Dia: 17 de julho / 18 horas

Local: Rua Alfredo Wolf, 150 – Jardim Maria Rosa / Taboão da Serra / SP