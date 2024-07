Terça-feira é grátis: Museu do Futebol reabre com novas salas, valorização do futebol feminino e homenagem ao Rei Pelé 

Por GJ, direto da Redação

Os fãs de futebol tiveram uma ótima notícia nesta sexta-feira (12). Após meses em reforma, o Museu do Futebol voltou a funcionar, no Mercado Livre Arena Pacaembu (ou “Estádio do Pacaembu” como é conhecido), em São Paulo. Para acessar o novo espaço, com salas focadas no futebol feminino, homenagem a Pelé e Seleção Brasileira, o visitante deverá pagar entre R$ 12 e R$ 24, ou, como alternativa, ir em uma terça-feira, dia em que a entrada é gratuita.

Novas salas e conteúdos atualizados

A reforma ampliou o espaço do museu e proporcionou a criação de novas salas, como a Sala das Raízes, que narra o período de 1930 a 1950, quando o futebol se tornou parte da identidade nacional. A Sala das Copas foi reformulada e agora apresenta um panorama mais completo das conquistas da Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

Um dos destaques da reabertura é a maior visibilidade dada ao futebol feminino. A Sala das Origens, por exemplo, agora realça o papel das mulheres no esporte, desde as primeiras partidas até a profissionalização da modalidade. A curadoria também buscou contemplar a representatividade racial e de pessoas com deficiência no futebol.

Homenagem ao Rei do Futebol

Os fãs de Pelé não podem perder a nova sala dedicada ao Rei do Futebol. O espaço reúne relíquias como a camisa da Seleção Brasileira usada por Pelé na final da Copa de 1970 contra a Itália e o uniforme usado pelo jogador em uma partida em homenagem à rainha Elizabeth II da Inglaterra pela Seleção Paulista.

Valorização do Pacaembu

As novas instalações também prestam uma homenagem ao Estádio do Pacaembu, palco de grandes momentos do futebol brasileiro. Um vídeo especial de nove minutos sobre a história do estádio foi produzido, e maquetes táteis e assentos originais do Pacaembu foram instalados no museu. As portas que ligam o museu ao gramado foram reabertas, permitindo o acesso dos visitantes.

SERVIÇO:

MUSEU DO FUTEBOL

Local: Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miller, s/nº – São Paulo/SP)