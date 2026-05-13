Embu das Artes abre inscrições para editais culturais da PNAB com investimento de R$ 1,5 milhão

A Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria de Cultura, abriu inscrições para os editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O investimento previsto é de aproximadamente R$ 1,5 milhão para incentivar projetos e agentes culturais do município.

As inscrições seguem abertas até o dia 8 de junho e contemplam premiações, fomento a projetos culturais, pontos de cultura e aquisição de obras de artes plásticas para composição do acervo público municipal.

De acordo com a administração municipal, os editais têm como objetivo fortalecer a produção cultural local, incentivar artistas e ampliar o acesso da população às ações culturais desenvolvidas na cidade.

Entre as oportunidades disponíveis estão a premiação de agentes culturais, seleção de projetos culturais, termo de compromisso cultural e a seleção de artistas plásticos para aquisição de obras que passarão a integrar o patrimônio público de Embu das Artes.

Os interessados devem acessar o edital correspondente à categoria desejada para consultar as regras, critérios de participação e realizar o cadastramento dos projetos.

Confira os editais disponíveis:

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4785-3683 ou pelo e-mail cultura@embudasartes.sp.gov.br.