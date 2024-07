Fies: Prazo final para vagas remanescentes é prorrogado para 19 de julho

O MEC (Ministério da Educação) prorrogou o prazo final para convocação das vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para o dia 19 de julho. Isso significa que ainda há chances de garantir uma vaga em um curso de graduação em instituição privada com financiamento do programa. Essas vagas são aquelas que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do Fies.

Quem pode se candidatar?

Estudantes efetivamente matriculados no curso, turno e local de oferta em que se inscreveram. No momento da inscrição, o estudante deve estar cursando ou ter cursado o semestre anterior com aproveitamento de, no mínimo, 75% das disciplinas (se o semestre já tiver sido finalizado). A prioridade é dada para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo inscritos no CadÚnico.