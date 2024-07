Marcha Para Jesus de Taboão da Serra reúne fiéis em frente ao Parque das Hortênsias

Direto da Redação

Taboão da Serra é palco da segunda edição consecutiva da Marcha Para Jesus na tarde de sábado (13). O evento começou com concentração na Rua do Tesouro, em frente a Padaria La Ville. Em seguida, fiéis, liderados pelo apóstolo Estevam Hernandes, caminharam até a frente do Parque das Hortênsias, onde um grande palco foi montado.

Entre um louvor e outro, fiéis puderam acompanhar shows de cantores gospel como Ton Carfi, Cassiane entre outras atrações.

“Mais um ano Taboão da Serra realizando a Marcha Para Jesus e para nós e motivo de muita alegria e felicidade porque é um momento especial porque promovemos a paz e exaltarmos o nome de Jesus”, diz Hernandes. “Essa marcha para Taboão da Serra é muito importante. […] É uma demonstração, provando para muita gente, que Taboão é do Senhor Jesus”, diz o prefeito Aprígio.

A Marcha teve a participação dos vereadores Anderson Nóbrega e Luzia Aprígio, do deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega, dos secretários Olívio Nóbrega (Esportes) e Michele Santana (Segurança), entre outros líderes políticos.