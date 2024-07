Polêmica: ranking que aponta Taboão da Serra como um dos melhores lugares para morar repercute e taboanenses se dividem

Por GJ, direto da Redação

Afinal de contas, morar em Taboão da Serra é melhor do que morar na capital paulista, ou até mesmo, melhor que Embu das Artes, Itapecerica, Cotia e região? Essa pergunta deu o que falar ao longe desta semana, após o Taboão em Foco repercutir o ranking da Gazeta do Povo, que apontou os melhores municípios para viver no Brasil.

Nas redes sociais os seguidores deram suas opiniões e se dividiram entre quem concordou e o grupo de pessoas que não gostaram do ranking que colocou Taboão da Serra no 171º lugar entre as mais de 5 mil cidades do Brasil. Uma seguidora comentou em favor do ranking. “Eu curto morar aqui. Se essas pessoas que não gostam fossem morar em outra cidade, teria menos trânsito na BR e eu gostaria mais ainda de morar aqui”.

Por outro lado, outras pessoas aproveitaram o momento para alfinetar a administração pública da cidade. “Super segura, hospital excelente, nunca tem trânsito e várias estações de metrô próximas a sua residência”, disse um seguidor em tom sarcástico. Outra, complementou dizendo que é “mentira” e que em “‘Taboão das Trevas’ nada funciona 100%”.

Como o ranking foi feito?

Ao contrário do que alguns internautas criticaram, não foi uma pesquisa de opinião pública. O ranking foi elaborado a partir de 21 indicadores divididos em 10 categorias: educação, taxa de homicídios, saúde, economia, infraestrutura, expectativa de vida, mortes no trânsito, suicídios, cultura e famílias em situação de rua. Cada indicador recebeu um peso específico no cálculo da nota final, considerando sua relevância para a qualidade de vida.

Além disso, dentro dos critérios considerados, o estudo levou em conta indicadores como taxa de alfabetização, número de homicídios, leitos hospitalares, PIB per capita, pavimentação de ruas, acesso à água e esgoto, expectativa de vida, mortes no trânsito, suicídios, salas de cinema, bibliotecas e número de famílias em situação de rua. Entre as limitações, o levantamento reconhece a falta de dados sobre alguns crimes e a dificuldade de mensurar fatores intangíveis como beleza natural e clima.

Enquete revelou a opinião da maioria que votou: Taboão da Serra ainda é preferência na região

Com a repercussão, o Taboão em Foco criou uma enquete em seu Instagram perguntando qual era a preferência dos moradores entre as quatro opções: Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Paulo (capital) ou Taboão da Serra. Com 614 votos no total, Taboão da Serra ainda é a preferida para residir com 51% dos votos. Na sequência, São Paulo com 32% dos votos ocupa a segunda colocação, seguido por Embu das Artes (12%) e Itapecerica (5%).