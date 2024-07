Arraiá do Metropolitan acontece nesta sexta-feira (12) com entrada gratuita

Direto da Redação

O Arraiá do Edifício Metropolitan acontece nesta sexta-feira (12) e promete misturar tradição das festas julinas e conectar empreendedores de Taboão da Serra. A festa tem entrada gratuita, mas é preciso reservar o convite pelo Sympla [clique aqui].

Além de barracas com comidas típicas, o Arraiá do Metropolitan terá música ao vivo com a cantora Clara Viola, stand-up com Fabio Dió, além de brincadeiras, bingos e sorteios, entre outras atrações.

SERVIÇO:

Arraiá do Metropolitan

Dia: 12 de julho (sexta-feira)

Hora: a partir das 17h

Local: Edifício Metropolitan (Estrada São Francisco, 2008 – Jardim Helena)

Entrada Gratuita com ingresso [clique aqui]