Morto em Parelheiros com sinais de tortura, menino de 3 anos é enterrado em Taboão da Serra

Direto da Redação Foi enterrado nesta sexta-feira (3) no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, o menino de três anos, que faleceu no dia 30 de dezembro no Hospital Municipal de Parelheiros, em São Paulo. Ele foi internado no dia 28 com sinais de tortura e maus tratos. Cinco pessoas, incluindo sua mãe, estão presas. Os familiares deram entrada da criança ao Hospital, alegando que ele havia sofrido uma queda. Porém, a equipe médica alega que os sinais são decorrência de maus tratos e então acionou a Polícia. Mãe, avós maternos e um casal de tios foram presas suspeitas de terem espancado até a morte o menino, que se chama Victor. O caso foi registrado no 101º Distrito Policial e será investigado pelo 25º DP de Parelheiros.