GCM acaba com festa clandestina em casa de shows em Taboão da Serra

Neste sábado (20), a casa noturna Hollywood, em Taboão da Serra, promoveu festa de aniversário clandestina em plena pandemia de coronavírus com cerca de 250 pessoas reunidas, sem máscara de proteção.

A ‘festa’ foi encerrada após denúncia anônima, que levou a Guarda Civil Municipal até o local, que fica na divisa com São Paulo, próximo a Estrada do Campo Limpo e o Extra Taboão, e encerrou a comemoração. Imagens mostram a aglomeração das pessoas, sendo que grande parte delas não utilizavam máscara de proteção.

O dono do Bar (não identificado no vídeo) tenta justificar o motivo de estar aberto “Você não vê os outros concorrentes tudo fechados? Acha que estamos abrindo aqui para balada? É uma festa. Um aniversário “tá” entendendo?”, diz.

O município de Taboão da Serra está na Fase 2-Amarela do Plano São Paulo, que prevê que todos eventos com aglomeração de pessoas estão proibidos, incluindo bares, restaurantes e similares, que podem abrir, desde que vendam seus produtos para entrega ou retirada, sem que permaneçam no local.