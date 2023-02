Governo Aprígio leva ação “Prefeitura no seu Bairro” ao Pirajuçara na próxima quinta (16)

Por Suelyton Viana, sob supervisão de Renata Gomes

O Governo Aprígio promoverá na quinta-feira, 16/02, das 10h às 16h, a ação “Prefeitura no seu Bairro”, no Pirajuçara. O evento faz parte do calendário de comemoração do aniversário de 64 anos de emancipação político-administrativa de Taboão da Serra. Inicialmente diversos serviços estarão à disposição da população por 6h ininterruptas, na Estrada Kizaemon Takeuti, 1987. Em demais datas, outros bairros receberão a programação.

Os atendimentos incluem os programas CadÚnico, Casa do Empreendedor com o Banco do Povo e o Sebrae Aqui, Cidadania Itinerante do Governo Estadual, Coordenadoria da Mulher, Patrulha Guardiã, Emprega Taboão, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e o Odontomóvel.

O evento também vai contar com a Delegacia Móvel, Procon Móvel, equipe médica e de enfermagem que realizará exames de Papanicolau e vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe. Além disso, estarão presentes a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Taboão da Serra e o Instituto Embelleze, que fará cortes masculinos, femininos e esmaltação das unhas.

“Contaremos com o apoio de cada um de vocês para que se façam presentes e acompanhem serviços tão importantes”, afirmou o secretário Allan Mohamed (Gestão Estratégica).

Segundo o prefeito Aprígio, o mês de fevereiro será bastante especial. “Preparamos muita coisa para que todos os munícipes possam aproveitar o clima de festividade, que é resultado do nosso respeito, amor e vontade de trabalhar por Taboão da Serra. Mas esse clima não para após o aniversário da cidade, muitas das novidades se estenderão por todo 2023”, afirmou o gestor municipal.

Ainda esse mês e ao longo do ano, a prefeitura vai inaugurar uma série de prédios públicos, como a Base da Guarda Civil Municipal do Pirajuçara, e também vai lançar novos programas.

Não se esqueça

Lembre-se de portar documentação necessária para usufruir dos serviços, como documento oficial com foto, comprovante de endereço, cartão de vacinação e outros que se relacionem com o(s) atendimento(s) desejados.

Serviço:

Prefeitura no Seu Bairro – Edição Pirajuçara

16/02, das 10h às 16h

Secretaria de Gestão Estratégica – Estrada Kizaemon Takeuti, 1987, Pirajuçara

Atendimentos:

– CadÚnico;

– Casa do Empreendedor, com o Banco do Povo e Sebrae Aqui;

– Cidadania Itinerante;

– Coordenadoria da Mulher;

– Patrulha Guardiã;

– Delegacia Móvel;

– Embelleze (cortes masculinos, femininos e esmaltação das unhas);

– Emprega Taboão e PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador);

– Equipe médica e de enfermagem, onde será possível realizar o Papanicolau;

– OAB de Taboão da Serra;

– Odontomóvel;

– Procon Móvel;

– Vacinação contra a Covid-19 e gripe.