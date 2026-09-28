Greve da Caixa Econômica entra no 19º dia; TST determina manutenção de 60% dos funcionários em atividade

Direto da redação

A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal entra no 19º dia nesta segunda-feira (28). Iniciada em 10 de setembro, a paralisação segue sem acordo anunciado entre o banco e os representantes dos trabalhadores. O principal impasse é o modelo de custeio do Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados

Na sexta-feira (25), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou, em decisão provisória, que pelo menos 60% dos empregados permaneçam em atividade durante a greve. A Caixa havia pedido a manutenção de 80% do quadro, alegando preocupação com serviços como o pagamento de benefícios sociais. O tribunal considerou o percentual de 60% suficiente para preservar atendimentos inadiáveis enquanto a paralisação continua.

A decisão também manteve em vigor o acordo coletivo anterior até o julgamento definitivo do caso. O TST marcou para terça-feira (29), às 14h30, a análise do conflito entre a Caixa e as entidades que representam os empregados.

Como fica o atendimento

A determinação de manter 60% dos funcionários em serviço não significa que todas as agências estejam funcionando normalmente. O atendimento presencial pode variar conforme a adesão à greve em cada unidade. Para moradores de Taboão da Serra e região que precisem ir a uma agência, a orientação é consultar os canais da Caixa antes do deslocamento.

Aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e lotéricas seguem como alternativas para as operações disponíveis em cada canal. Segundo a Caixa, os pagamentos de benefícios sociais continuam, com possibilidade de movimentação pelos canais digitais e cartões.