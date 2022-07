Homem com faca toma direção de ônibus e é imobilizado pela PM com arma de choque

Direto da redação

Policiais militares e a GCM de Taboão da Serra imobilizaram um homem armado com faca dentro de um ônibus. Sentado no banco do motorista e fumando, ele foi atingido por uma arma de choque. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (26) nas margens da Rodovia Régis Bittencourt.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram GCM’s tentando convencer o homem a largar a faca, quando um PM aproveita o momento de distração e dispara a arma de choque.

Em entrevista ao Datena, o secretário de segurança Rodrigo Falcão explicou a abordagem. “O rapaz tentou efetuar um roubo dentro do ônibus. A gente ficou sabendo através do sistema de monitoramento e passamos a proceder a perseguição. Até que surgiu a oportunidade para fazer o uso de munição não letal e rendê-lo”.