1º Festival Samba Taboão acontecerá em 06 e 07 de agosto no Parque das Hortênsias

Direto da redação

No mês de agosto, a Prefeitura de Taboão da Serra por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SEC) prestará apoio ao 1º Festival Samba Taboão, que acontecerá nos dias 06 e 07/08, a partir das 12h, no Parque das Hortênsias. O evento será realizado pelos grupos Taboafro Feira de Cultura, Projeto Cultural Feijoada de Ogum e Fernanda Moreno Produções. Além disso, contará com o apoio de: da Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR) de Taboão da Serra, SOS Racismo, Onirá, rádios Top Samba, Soul Samba e Vitória Régia, Pagode do Duda, Comunidade Samba do Abraço, Família R3 e Espaço Cultural Becos e Vielas.

Mais de 20 atrações são esperadas para o encontro no Parque das Hortênsias (Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção), dentre elas: miniexposição de escola de samba, com roupas, acessórios e instrumentos; apresentação do DJ MR da rádio Top Samba; músicas black e soul com o DJ Zan; feira afro com mais de 50 expositores de acessórios, arte, artesanato, beleza, moda e serviços; gastronomia; e espaço kids. A festividade ainda contará com oficinas de samba rock e a entrada é gratuita.

“Ficamos satisfeitos em poder trazer mais um evento cultural para o município e o 1º Festival de Samba Taboão contará com atrações que podem agradar toda a sua família”, afirmou Binho, secretário de Cultura e Turismo.

Dois pratos típicos da culinária brasileira, feijoada e macarronada com frango, serão vendidos pelo valor simbólico de R$ 10,00, das 12h às 15h. A tradicional feijoada será a refeição do sábado (06/08) e no domingo (07/08), os visitantes poderão se deliciar com a macarronada. Já a feira gastronômica contará com diversas opções, como acarajé, churrasquinho, bolos e tortas.

O Festival de Samba Taboão foi idealizada pelos coletivos Taboafro Feira de Cultura e Projeto Cultural Feijoada de Ogum em 2019 com o intuito de apresentar várias vertentes do samba: Samba de roda, Samba Rock, Samba Enredo, Partido Alto, entre outros. Outro motivo por trás da ideia é criar um espaço de interação para pessoas que gostam de samba e pagode, além de promover uma valorização de expressões culturais dos povos nativos (pretos e indígenas).

Clayton Luiz, do Projeto Cultural Feijoada de Ogum, falou sobre a importância da festividade para o lazer dos taboanenses. “Durante muito tempo Taboão da Serra foi uma cidade-dormitório, as diversões eram apenas em São Paulo. Ao longo do tempo aconteceu uma mudança e com isso, abriram-se vários bares de pagode e samba dentro da cidade, mas a grande massa não consegue ter acesso porque as festas geralmente são de madrugada. Então pensamos em criar um festival de dois dias: sábado e domingo e durante o dia todo, para que todas as pessoas tenham acesso ao samba em Taboão”, finalizou.

Confira a programação:

Sábado | 06/08

Atrações: DJ MR e DJ Zan; Erika Jorge; Bruno Neves; Thiago Xavier; Gil Paes; Beto Sorriso; Paulinho Moraes; Jorge Crispim; Claudinho de Oliveira; Samba do Abraço; Professor Kubano; e espaço kids.

Feijoada das 12h às 15h por R$10.

Domingo | 07/08

Atrações: DJ MR e DJ Zan; Rogeirinho Oliveira; Natália Nagê; Kelly Silva; Cláudio Febem; Jônatas Petróleo; Fábio Henrique; Ademir Fogaça; Grupo Quem de Nós; e Professor Sagatiba; e espaço kids.

Macarronada com frango, das 12h às 15h por R$10.

Serviço

1º Festival de Samba Taboão

Dias 06 e 07/08 às 12h

Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção

Entrada gratuita

Projeto Cultural Feijoada do Ogum

Telefone: (11) 98391-0891

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEC)

Rua Levi de Souza e Silva, 33, Jardim Bom Tempo

Telefone: (11) 4788-3888 ou (11) 4787-8018

E-mail: sec@taboaodaserra.sp.gov.br