Grupo Ri Happy abre vagas temporárias em Osasco

O Grupo Ri Happy abriu 185 vagas temporárias para trabalho nas lojas da Ri Happy e PBKIDS por um período de 3 meses. As vagas estão disponíveis em Osasco, Barueri, além de outras 8 cidades.

As oportunidades são para auxiliar de estoque, cuja inscrição vai até dia 29 de agosto para início do trabalho em 5 de setembro. Também há vagas para auxiliar de vendas, em que os candidatos devem se inscrever até 13 de setembro, para início no dia 20 do mesmo mês. A inscrição é através do site criado especialmente para as vagas temporárias.

O processo seletivo será realizado de forma totalmente virtual. Todas as vagas são abertas independentemente de gênero, orientação sexual, raça, etnia ou deficiência.

Para auxiliar de estoque é preciso ter ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e é desejável experiência em logística, estoque e áreas relacionadas.

Já para auxiliar de vendas também é preciso ter ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e identificar-se com atendimento.

Segundo a empresa, há uma grande possibilidade de efetivação após esse período. “Mais da metade dos temporários é contratada para o preenchimento de vagas efetivas”, informa Alexandra Carrão, Head de RH do Grupo Ri Happy.